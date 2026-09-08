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Медицина 2.0

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Диетолог Лазуренко: огурцы и теплая вода подходят для снижения давления

Диетолог Лазуренко: огурцы и теплая вода подходят для снижения давления

Диетолог Лазуренко назвала огурцы и теплую воду среди натуральных средств для снижения давления. Диетолог Наталья Лазуренко напомнила в интервью, что для улучшения состояния кровеносных сосудов и нормализации артериального давления важно снижать и контролировать количество сахара и соли, углеводных и жирных продуктов.

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