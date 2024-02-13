Тульский НИИ выплатит более полумиллиона рублей за загрязнение почвы

Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд с иском к Тульскому научно-исследовательскому технологическому институту ("ТНИТИ") с требованием взыскать сумму в размере 510.
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