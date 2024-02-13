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Тульский НИИ выплатит более полумиллиона рублей за загрязнение почвы

Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд с иском к Тульскому научно-исследовательскому технологическому институту (&quot;ТНИТИ&quot;) с требованием взыскать сумму в размере 510.

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