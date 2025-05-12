В Россию из Белоруссии экстрадировали участника банды "Ифы-Козлова", которая действовала в Воркуте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника управления генпрокуратуры Максима Чуприса.
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