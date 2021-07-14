Госфинмониторинг показал масштабные итоги работы за І полугодие 2021 года: "568 материалов и блокировка 68,5 млн. гривен"

Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки Украины, осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения В частности, в течение I полугодия 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 568 материалов (из них 364 обобщенных материала и 204 дополнительных обобщенных материала), которые направлены на рассмотрение в: - органов прокуратуры – 31 материал (из них 25 обобщенных материалов и 6 дополнительных обобщенных материалов); - органов фискальной службы Украины – 151 материал (из них 91 обобщенный материал и 60 дополнительных обобщенных материалов); - Национальной полиции Украины – 188 материалов (из них-166 обобщенных материалов и 22 дополнительных обобщенных материала); - Службы безопасности Украины – 125 материалов (из них – 61 обобщенный материал и 64 дополнительных обобщенных материалов); - Национального антикоррупционного бюро Украины – 56 материалов (из них – 14 обобщенных материалов и 42 дополнительных обобщенных материалов); - Государственного бюро расследований – 17 материалов (из них – 7 обобщенных материалов и 10 дополнительных обобщенных материалов).