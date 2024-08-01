Трамп: Харрис отправляли на переговоры по СВО, но она не предотвратила конфликт

Камала Харрис не способна к переговорам, считает ТрампВчера Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал вице-президента Камалу Харрис в связи с украинским конфликтом, заявив, что она должна была предотвратить его, но не смогла.
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