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Национализация банков и новые налоги: что обещают партии перед выборами в Госдуму

В ближайшую пятницу, 18 сентября, пройдет голосование на выборах в Государственную думу. Разные опросы дают партиям разные результаты — в том числе, допускают, что в новой Думе окажется лишь четыре партии вместо нынешних пяти.

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