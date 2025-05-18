Глава Мексики выразила соболезнования из-за гибели людей на паруснике в США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в своем сообщении в соцсети X выразила соболезнования семьям погибших в результате инцидента с мексиканским судном, которое столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке.
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