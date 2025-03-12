Южноуральцу, расстрелявшему оппонентов на стадионе, огласили приговор

В Миассе вынесли приговор горожанину, устроившему смертельную пальбу на стадионе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Миасский городской суд признал 27-летнего местного жителя виновным в убийстве и покушении на убийство.
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