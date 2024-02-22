Фестиваль родных языков пройдет на Чукотке

На Чукотке пройдет фестиваль родных языков. В рамках фестиваля состоится более 20 мероприятий, часть из которых будет посвящена сохранению эскимосского языка, сообщает департамент культуры, спорта и туризма региона.
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