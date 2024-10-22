Семь дней в донецком госпитале: рассказ волонтёра из Новосибирска

О чём рассказывают раненые бойцы, безопасно ли сейчас в Донецке и о том, как можно помочь в больницах ДНР – в заметках волонтёра из Новосибирска, побывавшей в Донецком травматологическом центре по программе «Милосердие Рыбинск» Русской Православной Церкви.