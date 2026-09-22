Сорвалась с хребта и погибла 30-летняя горная бегунья Ида Амели Робсам

Горная бегунья из Норвегии Ида Амели Робсам погибла около вершины Ромсдальсегген. Об этом сообщил телеканал NRK со ссылкой на семью спортсменки.
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