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США против Китая под водой: взгляд на самые современные многоцелевые атомные подлодки двух стран

США против Китая под водой: взгляд на самые современные многоцелевые атомные подлодки двух стран

Подводная лодка класса Virginia / © Wikimedia Commons Военно-морские силы США располагают самым опытным в мире атомным подводным флотом, за плечами которого десятилетия боевого патрулирования, развитая школа кораблестроения и высококвалифицированные экипажи.

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