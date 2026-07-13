США против Китая под водой: взгляд на самые современные многоцелевые атомные подлодки двух стран

Подводная лодка класса Virginia / © Wikimedia Commons Военно-морские силы США располагают самым опытным в мире атомным подводным флотом, за плечами которого десятилетия боевого патрулирования, развитая школа кораблестроения и высококвалифицированные экипажи.
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