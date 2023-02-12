Военное обозрение

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Строительство корветов проекта 20380. Два корабля в этом году

Строительство корветов проекта 20380. Два корабля в этом году

Корвет "Ретивый" (сейчас "Меркурий") на заводе, декабрь 2019 г. Фото Bmpd.livejournal.com Российская судостроительная промышленность продолжает программу серийного строительства многоцелевых корветов проекта 20380 «Стерегущий».

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