Тимати против Билана

Обвинения без доказательств, публичная перепалка и шум на всю богемную тусовку. Почему здоровый образ жизни стал причиной скандала?В ноябре 2014 года отечественный шоу-бизнес переполошился: Тимати выдвинул серьёзные обвинения против Димы Билана.