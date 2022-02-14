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Тимати против Билана

Тимати против Билана

Обвинения без доказательств, публичная перепалка и шум на всю богемную тусовку. Почему здоровый образ жизни стал причиной скандала?В ноябре 2014 года отечественный шоу-бизнес переполошился: Тимати выдвинул серьёзные обвинения против Димы Билана.

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