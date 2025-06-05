«Бессмысленный и беспощадный»: самые страшные народные бунты в России

«Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка», — писал А.
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