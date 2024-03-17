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«Нос в кокаине»: загнанному в тупик Зеленскому обрисовали катастрофические перспективы

«Нос в кокаине»: загнанному в тупик Зеленскому обрисовали катастрофические перспективы

На линии боевого соприкосновения российская армия сохраняет инициативу. Министерство обороны заявило об освобождении еще одного донецкого поселка — Невельского, продолжается движение на запад, как и удары на десятки километров в глубину от линии фронта.

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