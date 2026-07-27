Полтора миллиона на грани смерти и 19 умерших: что случилось в Уганде

Политика как она есть

В регионе Карамоджа в Уганде нарастает кризисная ситуация: из-за отсутствия ожидаемых в этом сезоне дождей урожай почти полностью погиб, и теперь 1,5 миллиона жителей столкнулись с острой нехваткой продовольствия и ростом уровня недоедания.