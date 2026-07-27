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Политика как она есть

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Полтора миллиона на грани смерти и 19 умерших: что случилось в Уганде

Полтора миллиона на грани смерти и 19 умерших: что случилось в Уганде

В регионе Карамоджа в Уганде нарастает кризисная ситуация: из-за отсутствия ожидаемых в этом сезоне дождей урожай почти полностью погиб, и теперь 1,5 миллиона жителей столкнулись с острой нехваткой продовольствия и ростом уровня недоедания.

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