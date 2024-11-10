Экс-солист группы «На-на» Владимир Лёвкин признался: «Александра Пахмутова была нашей кормилицей»

В этот день Александре Николаевне исполнилось 95 лет. По случаю дня рождения Александры Николаевны в Большом театре прошел замечательный концерт, на котором пели: Лев Лещенко, Дима Билан, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Станислав Любшин, Пелагея, Сергей Безруков (репортаж читайте по ссылке).
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