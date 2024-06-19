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Царьград

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Конфуз с Жанной Агузаровой на премии Муз-ТВ 2024 вырезали из прямого эфира

Конфуз с Жанной Агузаровой на премии Муз-ТВ 2024 вырезали из прямого эфира

Певица хотела эпатировать публику, но в результате сама оказалась в неловком положении.Певица Жанна Агузарова впервые за долгое время появилась на публике, посетив ежегодное вручение музыкальной премии Муз-ТВ.

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