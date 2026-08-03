Меркель призналась пранкерам Вовану и Лексусу в фиктивности Минских соглашений

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявила, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы выиграть время и обеспечить Украину вооружением.
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