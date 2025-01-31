Суд арестовал начальника военного представительства Минобороны РФ Болгарева

Суд принял решение отправить под стражу начальника 5481-го военного представительства министерства обороны России за взятку в размере 14 млн рублей во время заключения государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) .
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