20 октября в Нижегородском областном информационном центре пройдёт пресс-конференция, где начальник управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка МВД полковник Дмитрий Филатов представит итоги работы полиции за девять месяцев 2026 года.
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