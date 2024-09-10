До 50 игр получат полноценную поддержку PS5 Pro к старту продаж мощной консоли, н...

До 50 игр получат полноценную поддержку PS5 Pro к старту продаж мощной консоли, но улучшения будут заметны не только в нихВладельцы PlayStation 5 Pro увидят улучшения даже в тех играх, которые не получат полноценных патчей — благодаря наличию продвинутого ИИ-апскейлера PlayStation Spectral Super Resolution.