Прообразом для новой куклы Барби стала создательница вакцины от COVID

Компания - производитель игрушек Mattel создала куклу Барби в образе профессора Оксфордского университета Сары Гилберт, под чьим руководством создавалась британская вакцина от коронавируса, которую производит AstraZeneca, сообщает агентство Reuters.
Компания - производитель игрушек Mattel создала куклу Барби в образе профессора Оксфордского университета Сары Гилберт, под чьим руководством создавалась британская вакцина от коронавируса, которую производит AstraZeneca, сообщает агентство Reuters.
Свежие комментарии