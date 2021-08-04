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Прообразом для новой куклы Барби стала создательница вакцины от COVID

Прообразом для новой куклы Барби стала создательница вакцины от COVID

Компания - производитель игрушек Mattel создала куклу Барби в образе профессора Оксфордского университета Сары Гилберт, под чьим руководством создавалась британская вакцина от коронавируса, которую производит AstraZeneca, сообщает агентство Reuters.

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