Праздничный концерт ко Дню матери прошел в Лосино-Петровском

В городском округе Лосино-Петровский прошел большой праздничный вечер, посвященный Дню матери. Традиционно в конце ноября для всех мам округа организуют мероприятия, чтобы выразить благодарность за их заботу, любовь и вклад в общественную жизнь.
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