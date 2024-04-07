Начали вылазить лоббисты и защитники завоза мигрантов

Александр Павлов Вы о переселенцах или беженцах? Давайте не смешивать. Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2023 г. № 872 "О внесении изменений в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637"

МБ Марина Биченова Начни копаться там почти на всех печать негде поставить, а мы всё мечтаем чтобы они принимали не антинародные законы.