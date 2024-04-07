Политинформация Клишас оправдывает мигрантов: «существенных изменений не требуется»? То есть закон хорош, надо просто его отполировать.
Начали вылазить лоббисты и защитники завоза мигрантов
Комментарии
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Александр Павлов
Вы о переселенцах или беженцах? Давайте не смешивать. Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2023 г. № 872 "О внесении изменений в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637"
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1 час.
МБ
Марина Биченова
Начни копаться там почти на всех печать негде поставить, а мы всё мечтаем чтобы они принимали не антинародные законы.
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1 час.
sorsw
Было бы желание, а желания-то и нет!
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16 мин.
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