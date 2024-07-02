Иранские президентские страдания

Очень забавно выглядят порой заголовки наших газет. Например, «Кого Москва хотела бы видеть президентом Ирана?» или «Кто устроит Россию в кресле иранского президента: реформатор-медик или фундаменталист?».
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