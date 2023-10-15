Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело из-за нападения собак на двух школьниц в Иванове

Обе девочки пострадала при нападении стаи бродячих собак.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи бродячих собак на двух школьниц в Иванове.
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