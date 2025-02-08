👨🔬Вакцина от рака, средство против эрозии почвы и лекарство от болезни Бехтерева — лишь малая часть прорывных проектов, над которыми работают наши учёные.
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👨🔬Вакцина от рака, средство против эрозии почвы и лекарство от болезни Бехтерева — лишь малая часть прорывных проектов, над которыми работают наши учёные.