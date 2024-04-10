Названы водители, которым не стоит переобуваться в летние шины

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин раскрыл восемь причин, по которым не стоит торопиться менять шины на летние даже в том случае, когда Зевс демонстрирует смертным свою благосклонность и уже не хочет умертвить холодом каждого хомо сапиенса на территории РФ.