МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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  • татьяна
    ГОСПОДИ!!! смилуйся над животными котейками найти добрых людей уютный дом...здесь и сейчас...Жители Митина не ...

На Барышихе планируют построить многофункциональный центр

На Барышихе планируют построить многофункциональный центр

Фото: pixabay.comВ Митине может появиться многофункциональный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

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