На Барышихе планируют построить многофункциональный центр

Фото: pixabay.comВ Митине может появиться многофункциональный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
Фото: pixabay.comВ Митине может появиться многофункциональный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
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