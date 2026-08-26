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Стратегический прорыв: как падение последнего оплота ВСУ изменит ход войны в Донбассе

Стратегический прорыв: как падение последнего оплота ВСУ изменит ход войны в Донбассе

Стратегический прорыв: как падение последнего оплота ВСУ изменит ход войны в Донбассе Юлия ЧелкановаОсвобождение населенного пункта Николайполье создало для российских подразделений возможность срезать выступ на Славянско-Краматорском участке фронта и открыло новые перспективы для наступления.

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