Стратегический прорыв: как падение последнего оплота ВСУ изменит ход войны в Донбассе Юлия ЧелкановаОсвобождение населенного пункта Николайполье создало для российских подразделений возможность срезать выступ на Славянско-Краматорском участке фронта и открыло новые перспективы для наступления.
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