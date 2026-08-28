Ученые РФ создали недорогой способ диагностики одного из видов рака крови

Новый подход в диагностике онкологического заболевания крови — истинной полицитемии (ИП) совместно разработали специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) и Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, 27 августа сообщает пресс-служба СФУ.
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