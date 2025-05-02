В США усомнились в прибыльности соглашения с Украиной по полезным ископаемым

В США высказали сомнение по поводу прибыльности соглашения с Украиной по добыче полезных ископаемых. В газете The New York Times в четверг, 1 мая, отмечалось, что редкоземельные ресурсы принесут прибыль далеко не сразу.
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