Дочь Александра Абдулова успешно сдала экзамены и поступила во ВГИК на бюджет

17-летняя Евгения Абдулова, дочь народного артиста РФ Александра Абдулова и его вдовы Юлии Абдуловой, на высшем уровне прошла последнюю ступень приемной кампании и успешно попала в список студентов ВГИКа.
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