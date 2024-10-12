В Казахстане заявили, что решение о проведении матча с Россией за Черчесовым

Решение о необходимости проведения товарищеского матча между сборными России и Казахстана должен принять главный тренер казахстанской команды Станислав Черчесов, сообщил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.
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