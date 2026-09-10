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План ЕС по отказу от энергоресурсов РФ оказался провальным

План ЕС по отказу от энергоресурсов РФ оказался провальным

Запущенный Евросоюзом после начала СВО многомиллиардный план REPowerEU по отказу от российских энергоресурсов спустя четыре года не оправдал ожиданий и не обеспечил ускорения перехода к возобновляемым источникам энергии.

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