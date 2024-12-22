Появились подробности крушения парома: пропали сто человек

При крушении парома в Конго погибли 38 человек, еще 100 пропали без вести. Это произошло менее чем через четыре дня после того, как на северо-востоке страны перевернулось еще одно судно, в результате чего погибли 25 человек.
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