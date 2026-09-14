Абоненты SkyNet в Петербурге и Ленобласти массово жалуются на сбой

С ночи на понедельник, 14 сентября, абоненты провайдера SkyNet жалуются на сбой в работе Wi-Fi. Неполадки зафиксировали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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