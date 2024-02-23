Мошенники украли 5 млн рублей у жительницы Самары

Согласно информации, полученной из МВД, мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил женщине, что мошенникам известны ее данные банковской карты, и он может помочь ей сохранить свои средства.
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