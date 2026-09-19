Клаксон
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Клаксон

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Москвич-401 превратили в хот-род

Москвич-401 превратили в хот-род

В Мелитополе за 1,5 миллиона рублей продается хот-род с кастомной рамой и кабиной от Москвича-401 1954 года выпуска.

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