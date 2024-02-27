Создатель Final Fantasy VII Rebirth хотел бы сохранить команду на будущие проекты До вы...

Создатель Final Fantasy VII Rebirth хотел бы сохранить команду на будущие проектыДо выхода Final Fantasy VII Rebirth на PlayStation 5 осталось всего несколько дней, но восторженные отзывы критиков уже успели еще больше поднять ажиотаж.
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