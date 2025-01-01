Лукашенко предложил Словакии возобновить торговлю с Белоруссией

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил словацкому коллеге Петеру Пеллегрини и премьер-министру страны Роберту Фицо возобновить сотрудничество в области торговли, инвестиций и промышленной кооперации.
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