В Британии рассказали об обучении пилотов ВСУ

Великобритания на сегодняшний день обучила 200 пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил заместитель главы Министерства обороны Великобритании Люк Поллард.
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