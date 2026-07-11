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Генменеджер «Филадельфии» о том, что «Анахайм» повторил оффер-шит Карлссону: «Понимали, что это возможно. Наша цель не меняется – использовать каждый шанс для усиления команды»

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр высказался о том, что клубу не удалось заполучить форварда « Анахайма » Лео Карлссона .

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