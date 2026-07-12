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Zero Hedge

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Doll-Heads Apparently Fooling Tesla FSD. Is Facial-Recognition Update Next?

Doll-Heads Apparently Fooling Tesla FSD. Is Facial-Recognition Update Next?

Doll-Heads Apparently Fooling Tesla FSD. Is Facial-Recognition Update Next? Chinese e-commerce platforms are selling miniature heads that, according to Fred Lambert at the EV blog Electrek, are being used to "trick Tesla's cabin camera into thinking a driver is paying attention.

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