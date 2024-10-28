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«Мобилизовали насильно»? Женщины-каратели стали попадать в плен в Курской области

«Мобилизовали насильно»? Женщины-каратели стали попадать в плен в Курской области

«Мобилизовали насильно»? Женщины-каратели стали попадать в плен в Курской области Юлия СоколоваВ социальных сетях бурно обсуждают видео с женщиной-военнослужащей ВСУ, которая была не поваром или медсестрой, а минометчицей.

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