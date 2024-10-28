«Мобилизовали насильно»? Женщины-каратели стали попадать в плен в Курской области Юлия СоколоваВ социальных сетях бурно обсуждают видео с женщиной-военнослужащей ВСУ, которая была не поваром или медсестрой, а минометчицей.