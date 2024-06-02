«Мир погубит не атом и не рак»: 10 фраз Сергея Капицы

Научные открытия этого выдающегося советского физика и академика принесли значительный вклад в различные области физики Источник: Коллаж: Александр Чатикян Знаете, в чем мое главное расхождение с церковью? Я говорю, что это человек Бога придумал, а они — что наоборот.
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