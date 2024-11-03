В Чехии официально разрешили гражданам воевать на стороне Украины: главное за сутки

МОСКВА, 3 ноября, ФедералПресс. Президент Чехии разрешил своим гражданам воевать в рядах ВСУ, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец запросил у России списки пленных для обмена, ВС РФ готовятся перерезать трассу Запорожье – Донецк.
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