Россия в Топ-10 по ИИ. Страна вошла в десятку лидеров

Россия вошла в топ-10 стран по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллектаРоссия добилась значительных успехов в области искусственного интеллекта (ИИ), войдя в десятку стран мира по общему объему вычислительных мощностей, предназначенных для ИИ.