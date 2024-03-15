Россия в Топ-10 по ИИ. Страна вошла в десятку лидеров

Россия вошла в топ-10 стран по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллектаРоссия добилась значительных успехов в области искусственного интеллекта (ИИ), войдя в десятку стран мира по общему объему вычислительных мощностей, предназначенных для ИИ.
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